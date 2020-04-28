Нефть марки WTI подешевела еще на 15%

Нефть марки WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще на 15% - до $11 за баррель, на фоне распродаж фьючерсов крупнейшим ETF и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $18,96 за баррель, что на 5,1% ($1,03) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 14,7% ($1,88) - до $10,90 за баррель. В понедельник снижение составило 25%.

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы - по мере приближения их к срокам экспирации - вновь уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

Брокерские компании, такие как Marex Spectron, TD Ameritrade, ограничивают возможности клиентов увеличивать свои позиции по ряду контрактов, пишет агентство Bloomberg.

Некоторые аналитики сомневаются, что подобные ограничения способны снизить турбулентность на рынке, пишет Financial Times.

Страх инвесторов по поводу возможности нового падения контрактов ниже $0 из-за растущей нехватки емкостей для хранения ведут к снижению ликвидности рынка, в особенности по ближайшим, июньским контрактам.

Фундаментальные факторы указывают на рост избытка предложения нефти и исчерпание мощностей по ее хранению.

Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

В то же время восстановление спроса на нефть в Китае говорит о том, что потребление сырья постепенно вырастет и в США, Европе после снятия карантинных ограничений.

С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало".

Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.