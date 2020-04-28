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Всемирный Банк выделил Украине $135 миллионов на модернизацию медицины

Всемирный Банк выделил Украине $135 миллионов на модернизацию медицины

Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение Украине $135 млн на повышение качества медицины и борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

"Средства будут направлены на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который реализуется в Украине при поддержке Всемирного Банка с 2015 года", – сказано в сообщении.

Предполагается, что $35 млн из этой суммы будет направлено на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19.

"Остальная часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы охраны здоровья Украины", - сообщает Минфин.

В частности, данное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений.

Світовий банк (582) медицина (625) коронавірус (3210)


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Всё это замечательно, даже чудесно: аудитория "впитывает" цифры и приглашается к соучастию. Радость-то какая: "нам" дали много-много мульёнов, только вот все эти деньги - не нам, не простым украинцам, не на целевые полезные проекты, а большей частью - "в правильные карманы". А во вторых, доллар, заходящий через МВФ и ВБ в глобальном контексте работает на хищнеческую культуру общества потребления и конкретно - на своих хозяев из США и Европы. Доллар выполняет функцию экономического диверсанта... см.больше - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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28.04.2020 13:01 Відповісти
Пригласите Супрун она поможет вам освоить деньги!!!
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28.04.2020 13:51 Відповісти
Деньги дали как премию за развал медицины и геноцид населения.
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28.04.2020 14:01 Відповісти

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