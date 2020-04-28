Всемирный Банк выделил Украине $135 миллионов на модернизацию медицины

Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение Украине $135 млн на повышение качества медицины и борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

"Средства будут направлены на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который реализуется в Украине при поддержке Всемирного Банка с 2015 года", – сказано в сообщении.

Предполагается, что $35 млн из этой суммы будет направлено на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19.

"Остальная часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы охраны здоровья Украины", - сообщает Минфин.

В частности, данное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений.