В Украине зафиксировано более 9,4 тысячи случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай", - сообщает МОЗ.

По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: