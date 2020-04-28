В Украине зафиксировано более 9,4 тысячи случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай", - сообщает МОЗ.
По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 406 случаев;
- Волынская область - 260 случаев;
- Днепропетровская область - 318 случаев;
- Донецкая область - 52 случая;
- Житомирская область - 354 случая;
- Закарпатская область - 387 случаев;
- Запорожская область - 208 случаев;
- Ивано-Франковская область - 783 случая;
- Кировоградская область - 356 случаев;
- Киев - 1298 случаев;
- Киевская область - 604 случая;
- Львовская область - 371 случай;
- Луганская область - 32 случая;
- Николаевская область - 116 случаев;
- Одесская область - 248 случаев;
- Полтавская область - 180 случаев;
- Ровенская область - 553 случая;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 664 случая;
- Харьковская область - 221 случай;
- Херсонская область - 88 случаев;
- Хмельницкая область - 72 случая;
- Черновицкая область - 1429 случаев;
- Черкасская область - 276 случаев;
- Черниговская область - 39 случаев.
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