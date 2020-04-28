Минфин проведет анализ ІТ-инфраструктуры ГФС

Министерство финансов начинает комплексный обзор и анализ ІТ-возможностей Государственной фискальной службы Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.

В частности, создана рабочая группа из представителей Минфина, ГНС, Гостаможслужбы и ГФС, которая будет проводить анализ программного обеспечения, информационно-телекоммуникационных систем, баз данных, оборудование ІТ-инфраструктуры и других информационных ресурсов ГФС.

По результатам анализа будут приниматься решения о развитии и совершенствовании процессов автоматизации и цифровизации ІТ-систем для повышения эффективности работы ГФС.