В марте кредиторы неплатежеспособных банков получили 2,3 миллиарда, – Фонд гарантирования

В марте для расчета с кредиторами неплатежеспособных банков было направлено 2,29 млрд грн, что в 2,5 раза, или на 1,39 млрд грн больше, чем в феврале.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов сообщает БизнесЦензор.

Из них кредиторы второй очереди получили 20 тыс. грн, третьей – 121,97 млн грн, четвертой – 2,71 млн грн, седьмой – 2,16 млн грн.

На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов в марте было направлено 2,16 млрд грн, в том числе 2,15 млрд грн – в Нацбанк Украины. В частности, "VAB-банк" выплатил центробанку 2,05 млрд грн, банк "Надра" – 23,63 млн грн, "Дельта Банк" – 81,23 млн грн.

Общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 апреля 2020 года составила 48,44 млрд грн, из которых 14,2 млрд грн выплачено обеспеченным кредиторам, в том числе 13,09 млрд грн – НБУ.

При этом за январь-март 2020 года кредиторы неплатежеспособных банков получили 3,77 млрд грн, в том числе 2,7 млрд грн – внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, из которых 2,7 млрд грн – центробанку, отметил Фонд.