"Укрэксимбанк" в этом году обратится за докапитализацией к Кабмину, – глава правления

Государственный "Укрэксимбанк" планирует в 2020 году обратиться за докапитализацией к Кабинету министров Украины, заявил председатель правления банка Евгений Мецгер.

Об этом Мецгер заявил в интервью изданию "Украинский капитал", сообщает БизнесЦензор.

По его словам, докапитализация "Укрэксимбанка" – это вопрос, который должен быть решен в 2020 году.

"Формально, менеджмент сначала обсудит ситуацию, и прогноз деятельности с Наблюдательным советом, а потом попросит его обратиться за докапитализацией к правительству. На весь цикл, предполагаем, нам потребуется время до конца 2 квартала", – сказал Мецгер.

Он также заявил, что банк самостоятельно не сможет покрыть дефицит средств.

"Рассчитывать на свои силы, получать прибыль, затем ее инвестировать в собственный капитал - это достаточно долгий путь, учитывая, что финансовый результат банка 2019 не позволяет реинвестировать прибыль в капитал", – сказал Мецгер.

"Действительно, не секрет, что в банке достаточно большой проблемный кредитный портфель. Очень много кредитных кейсов в состоянии реструктуризации. Часть из них носит формат отложенных проблем. Усиливает этот эффект пандемия и коронавирус, плюс пережитые несколько кризисов. Каждый из них давал определенный виток проблемности", – сказал он.

Глава "Укрэксимбанка" отметил, что на сегодня NPL (неработающие кредиты) банка превышают 70 млрд грн.

"Эти проблемы накапливались не один год. Есть как объективные факторы его формирования – АТО, девальвация, политический фактор, сейчас пандемия, как и вероятно, человеческий фактор, который мы можем мягко охарактеризовать как "отсутствие качественного корпоративного управления", – добавил он.

По словам Мецгера, среди проблемных заемщиков банка – "почти весь украинский бомонд".

"Список наших проблемных заемщиков – это чуть ли не весь украинский бомонд. И все владельцы, которых мы знаем, судя по их общественной жизни, чувствуют себя очень неплохо", – добавил глава банка.

По данным НБУ, на 1 марта "Укрэксимбанк" не имел долга перед НБУ по рефинансированию.

Объем чистых активов этого госбанка на указанную дату составил 142,3 млрд грн (объем ОВГЗ в портфеле – 35,7 млрд грн).

Ранее советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам, член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова инициировала дискуссию о возможных мерах "количественного смягчения" в Украине и допускала вариант выкупа ОВГЗ Нацбанком у банков по операциям РЕПО – для "поддержки бизнеса и крупных инфраструктурных проектов, создающих рабочие места".

На фоне этого представители правления НБУ неоднократно публично говорили, что Нацбанк не планирует увеличивать свой ОВГЗ-портфель, который на 10 апреля составил 324,6 млрд грн.

При этом в марте Национальный банк объявил, что вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

В то же время НБУ отмечал, чтогривневая ликвидность банковской системы превышала 200 млрд грн, а валютная – $8 млрд.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрэксимбанк" готовится взять 20 миллиардов рефинансирования у НБУ.