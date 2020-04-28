Кличко представил план ослабления карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко представил план ослабления карантинных мер в столице, который планируют запустить после 12 мая.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

Кличко уточнил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью власти вернут ограничения карантина.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими. И призываю всех: не пренебрегайте правилами", - сказал Кличко.

По словам мэра, на первом этапе в Киеве разрешат работу: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.

Также смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты - по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента.

Кафе, как и рестораны, получать возможность работать на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) с запретом потребления пищи и напитков на месте.

Также смогут работать небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). С соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадратных метров.

Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов. Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

"Во всех учреждениях и на предприятиях обязательна термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение. Или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской", - отметил Кличко.

Откроют для посещения также столичные парки и скверы - группам не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Также смогут работать автокинотеатры.

Кличко также подчеркнул, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся школы и сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом.

"Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.