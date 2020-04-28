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Кличко представил план ослабления карантина в Киеве

Кличко представил план ослабления карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко представил план ослабления карантинных мер в столице, который планируют запустить после 12 мая.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

Кличко уточнил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью власти вернут ограничения карантина.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому я и говорю, что следующие две недели будут решающими. И призываю всех: не пренебрегайте правилами", - сказал Кличко.

По словам мэра, на первом этапе в Киеве разрешат работу: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.

Также смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты - по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента.

Кафе, как и рестораны, получать возможность работать на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) с запретом потребления пищи и напитков на месте.

Также смогут работать небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). С соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадратных метров.

Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов. Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

"Во всех учреждениях и на предприятиях обязательна термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение. Или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской", - отметил Кличко.

Откроют для посещения также столичные парки и скверы - группам не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Также смогут работать автокинотеатры.

Кличко также подчеркнул, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся школы и сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом.

"Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

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Я вырос думая что чиновники умные и много чего знают, как же я ошибался. Ждать 12 мая магазинам в которых и так нету покупателей, но подмахивать гипер сетям тех же товарных групп это ставить раком обычных граждан и средний класс. То что весь бизнес сведен к пятерке видов деятельности просто образец похеризма. Если было бы не похрен на экономику был бы расписан каждый КВЕД, то что сейчас это грабеж жабами Герегами дурачков, или по меньшей мере нежелание ********* потратить час на то чтобы посидеть над таким списком.
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28.04.2020 13:12 Відповісти

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