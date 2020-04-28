ООН спрогнозировала сокращение 195 миллионов рабочих мест из-за коронавируса

В ООН оценили потенциальные социально-экономические последствия пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Всемирный банк предупредил, что в этом году сложившаяся ситуация может привести к крайней нищете от 40 до 60 млн человек, причем Африка к югу от Сахары пострадает больше всего, за ней следует Южная Азия, а Международная организация труда ожидает, что эквивалент потерянных рабочих мест составит 195 млн.

Мировая продовольственная программа прогнозирует, что 135 млн человек испытывают голод, еще 130 млн человек находятся на грани голода.

ООН собрала $697 млн из $2 млрд, которые нужны для оказания гуманитарной помощи странам из-за пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. План по сбору средств анонсировал 25 марта генсек ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что деньги пойдут беднейшим странам мира, пострадавшим из-за распространения вируса.

Ранее в ООН прогнозировали, что COVID-19, скорее всего, унесет жизни не менее 300 тыс. жителей африканского континента. Согласно исследованию Экономической комиссии ООН, только Африка нуждается в экстренном финансировании в размере $100 млрд.