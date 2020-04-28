Украина погасила льготный кредит правительства Канады на $142 миллиона

Украина в марте 2020 года погасила кредит на 200 млн канадских долларов ($141,8 млн в эквиваленте), выданный Канадским экспортным агентством в 2015 году сроком на 5 лет под 1,43% годовых для стабилизации экономики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В целом расходы по погашению государственного долга в марте составили 9,6 млрд грн, по обслуживанию госдолга – 20,1 млрд грн.

В то же время заимствования составили 33 млрд грн путем проведения аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Минфин отмечает, что на состояние государственного долга Украины продолжают влиять колебания на валютном рынке.

Так, по данным Национального банка, девальвация гривни по отношению к доллару США в марте составила 12,4%.

"На этом фоне, в марте 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 10,1% – до 2 255,5 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 3,6% – до $80,38 млрд", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, совокупный государственный долг Украины в феврале снизился на 1,46% в гривне – до 2 047 млрд грн и на 0,02% в долларовом эквиваленте – до $83,38 млрд.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.