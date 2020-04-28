Комитет Рады одобрил законопроект об увольнении директора НАБУ

Парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", который позволит уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Данное решение было принято на заседании комитета, которое проходило в режиме видеоконференции во вторник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Целью принятия законопроекта в пояснительной записке авторы указывают необходимость исправления неточностей в законах "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

В частности, предлагается дополнить закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" положением о том, что одним из оснований увольнения директора НАБУ с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

В ходе заседания члены комитета отклонили 13 альтернативных законопроектов.

Напомним, ранее Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и приговорил к штрафу в 3400 грн. В декабре 2019 года это решение подтвердил Ривненский апелляционный суд.

Ранее Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал эту сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тыс. грн.

Решения судов стали основанием для внесения Сытника в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.