Украина увеличила экспорт изделий из древесины на 8%

За I квартал 2020 года экспорт изделий из древесины предприятиями Украины составил более 185 тыс. куб. метров, что на 8% больше прошлогоднего периода.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов сообщает БизнесЦензор.

По данным агентства, экспортный рост показали такие виды продукции: паркет индустриальный (экспортировано 32,2 тыс. квадратных метров, + 7%), дрова колотые (3,9 тыс. куб. м, + 11%), пиломатериал обрезной (81,9 тыс. куб. м, + 12%).