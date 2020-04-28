Нацкомиссия рекомендовала "Интертелекому" добровольно освободить 5 каналов связи

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, рекомендовала СDMA-оператору копании "Интертелеком" добровольно отказаться от пяти каналов связи СDMA-800

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно принятому во вторник решению комиссии, оператору рекомендуется обратиться с заявлениями о переоформлении лицензий с целью уменьшения полосы радиочастот соответствующей каналам 9−11, 14−15 радиотехнологии CDMA-800, а также обратиться в Украинский государственный центр радиочастот с заявлениями на выдачу разрешений на эксплуатацию на полосы радиочастот, соответствующие каналам 1−8 указанной радиотехнологии.

Такую рекомендацию в НКРСИ пояснили решением Окружного административного суда Киева о приостановке решения комиссии об аннулировании лицензий "Интертелекома" на пользование радиочастотным ресурсом за неуплату полной стоимости лицензии в установленный срок.

В НКРСИ также сообщили, что оператор мобильной связи компания "Киевстар" 6 и 24 апреля 2020 года обращался в комиссию с письмами о невыполнении "Интертелекомом" взятых на себя обязательств по рефармингу частот.

Так, по данным НКРСИ, "Киевстар" сообщил о препятствиях со стороны "Интертелекома" в реализации прав "Киевстара" на пользование радиочастотным ресурсом Украины, согласно полученным 4G-лицензиям, с целью дальнейшего развертывания сети в диапазоне ниже 1ГГц.

Как сообщалось, "Интертелеком" 17 апреля на 100% выполнил работы в соответствии с первым этапом плана по рефармингу в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. По состоянию на 17 апреля компания выполнила работы по переконфигурации 747 базовых станций, осуществлен демонтаж и передача на перенастройку дуплексеров в эквиваленте 1686 секторов базовых станций.

На 20 мая 2020 года "Интертелеком" запланировал 100%-ное выполнение работ второго этапа плана по рефармингу в Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Хмельницкаой, Житомирской и Винницкой областях.

НКРСИ 8 апреля аннулировала разрешения "Интертелекома" на эксплуатацию РЭС ссылаясь на судебные решения от 2 апреля 2020 года и игнорируя при этом решение Окружного админсуда Киева от 6 апреля, которым суд приостановил действие решений комиссии об аннулировании лицензий оператора до рассмотрения иска "Интертелекома" к НКРСИ по сути.

НКРСИ 1 апреля решила отозвать лицензию "Интертелекома" на 4G-связь из-за отсутствия оплаты, после чего оператор обратился в суд с просьбой признать указанное решение комиссии незаконным.

Незадолго до этого "Интертелеком" вновь обратился к НКРСИ с просьбой предоставить ему отсрочку до 1 июля 2020 года по оплате лицензий на 4G-связь, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к комиссии.

Согласно решению НКРСИ от 17 марта текущего года, в случае неуплаты полной стоимости лицензий "Интертелекома" на 4G-связь до 1 апреля комиссия аннулирует указанные лицензии.

Ранее "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта) и обратился к НКРСИ с просьбой предоставить 22 дня отсрочки по проведению оплаты.

Согласно ранее утвержденным Кабинетом министров изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было назначено на 1 июля 2020 года. Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.