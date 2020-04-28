Кабмин в ближайшее время разрешит работу магазинов строительных товаров, – министр
Кабинет министров в ближайшее время позволит работать строительным маркетам и сетям.
Об министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил во время инвестиционного онлайн-форума "Таврийские горизонты" 28 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.
"Развиваем государство вместе. Приняты соответствующие инструкции относительно функционирования строительной отрасли на время карантина. Она может работать. В ближайшее время мы планируем открыть строительные маркеты и сети", – сказал Чернышов.
По словам министра, благодаря таким мерам уже в сентябре-октябре Украина будет иметь "более развитую инфраструктуру".
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 8 апреля внес изменения в постановление о введении карантинных ограничений, разрешив работу ряда предприятий.
В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об отмене запрета на выполнение строительных работ и работу заведений по продаже строительных материалов. Однако уже на следующий день отмены запрета на работу магазинов строительных товаров в решении Кабмина не оказалось.
В то же время крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу, наладив продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.
По данным Единого госреестра, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
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