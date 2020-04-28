Кабмин в ближайшее время разрешит работу магазинов строительных товаров, – министр

Кабинет министров в ближайшее время позволит работать строительным маркетам и сетям.

Об министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил во время инвестиционного онлайн-форума "Таврийские горизонты" 28 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Развиваем государство вместе. Приняты соответствующие инструкции относительно функционирования строительной отрасли на время карантина. Она может работать. В ближайшее время мы планируем открыть строительные маркеты и сети", – сказал Чернышов.

По словам министра, благодаря таким мерам уже в сентябре-октябре Украина будет иметь "более развитую инфраструктуру".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 8 апреля внес изменения в постановление о введении карантинных ограничений, разрешив работу ряда предприятий.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об отмене запрета на выполнение строительных работ и работу заведений по продаже строительных материалов. Однако уже на следующий день отмены запрета на работу магазинов строительных товаров в решении Кабмина не оказалось.

В то же время крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу, наладив продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания.

По данным Единого госреестра, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).