Кабмин планирует расширить программу "Большое строительство" на возведение мостов

Кабинет министров Украины планирует расширить программу "Большое строительство" на возведение мостов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Заслушав информацию председателей ОГА по реализации программы президента "Большое строительство". Правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году. Это позволит создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что в планах - расширить программу также и на строительство мостов.

"Школы, детские сады и стадионы - это приоритет для правительства. Эту инфраструктуру необходимо восстановить к началу учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, - реконструкция более 200 приемных отделений в опорных учреждениях", - отметил премьер.

По его словам, треть всех средств от программы должна уйти в регионы уже в мае.