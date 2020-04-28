Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" №552-IX.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения и позволит создать условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 31 марта 2020 года.

Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

При этом законом запрещена продажа государственных и коммунальных земель.

Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли