Зеленский подписал закон о рынке земли
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" №552-IX.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения и позволит создать условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.
"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", – отметил Зеленский.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 31 марта 2020 года.
Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.
С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.
При этом законом запрещена продажа государственных и коммунальных земель.
Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли
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Акт провозглашения независимости Украины, как следует из его преамбулы, был провозглашён, осуществляя https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 Декларацию о государственном суверенитете Украины от 16.07.1990 , т.е. эта https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 Декларация имеет юридическую силу высшую, чем https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституция Украины и https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 Акт провозглашения независимости Украины.
В https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 Декларации о государственном суверенитете Украины написано, что земля, находящаяся в пределах территории Украинской ССР, является собственностью украинского народа, материальной основой суверенитета Республики и используется с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ЕЁ (т.е. Украинской ССР) граждан.
Верховная Рада Украины второго по счёту девятого созыва (первый по счёту был в 1975-1979 г.г.) избрана в 2019 гражданами не Украинской ССР, а Украины, т.к. гражданами Украинской ССР не могут быть лица, рождённые после 24.08.1991 (по состоянию на 21.07.2019 моложе 27 лет 11 месяцев и 3 дней), посему не могла выражать волю тех граждан, с целью обеспечения материальных и духовных потребностей и была "присвоена" земля Украинской ССР.
Голоса "за" сегодняшний Закон народных депутатов Украины, рождённых после 24.08.1991, не должны были учитываться при подсчёте голосов, т.к. не может имуществом граждан УССР или предназначенным для удовлетворения их потребностей распоряжаться негражданин этой Республики.
Принятый сегодня ночью Закон почему-то не учитывает целевого назначения использования земли в пределах территории Украинской ССР, не содержит оговорок о возрастном цензе первых собственников этой земли как тех, кто имеет преимущественное право приобретения в собственность этой земли в размере не более 100 га. Данный Закон допускает механизм растраты земли в пределах Украинской ССР путём приобретения (приватизации) её лицами, не являющимися гражданами Украинской ССР, чем противоречит и https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституции Украины , и https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 Акту провозглашения независимости Украины , и https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 Декларации о государственном суверенитете Украины.
Лишь после отчуждения (не изъятия и не конфискации) земли в пределах территории Украинской ССР гражданином этой Республики, т.е. после реализации цели её выделения такому гражданину возможны дальнейшие манипуляции с этим земельным участком.
Гражданами Украинской ССР являются лица, не вышедшие из этого гражданства УССР и не вышедшие из гражданства Украины позже 24.08.1991.
Поэтому разнообразные "национальные дружинники", С14, азовцы, АТОшники, майданщики и автомайданщики, добровольцы, нацгвардейцы, полицейские и прочие рождённые после 24.08.1991, не являются теми, кто имеет законное право на протест против принятия сегодняшнего закона, ими затеянные провокации (драки, столкновения и конфликты между собой) судами не должны рассматриваться не как эксцессы при реализации права на протест в связи с принятием этого Закона без учёта их интересов.
СССР, как известно, не являлся правопреемником всех существовавших до его создания на его территориях государств, поэтому нельзя говорить о необходимости удовлетворения притязаний кредиторов царей, гетьманов, королей, князей и императоров по поводу долгов, возникших до создания СССР.
Созданным в порядке Устава ООН суверенным национальным государством и субъектом международного права, признанным всеми без исключения государствами Земли, является не Украина, а Украинская ССР, провозгласившая https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 Декларацию о государственном суверенитете Украины .
Украина - это переименованная Украинская ССР, поэтому можно утверждать, что гражданами Украинской ССР были все граждане Украины до её переименования.
Верховная Рада Украины - это переименованный Верховный Совет Украинской ССР, поэтому можно утверждать, что Верховная Рада Украины выступает от имени всего народа Украины и от имени всего народа Украинской ССР.
Проживающие на территории Украинской ССР по состоянию на 24.08.1991 граждане Союза ССР являются гражданами Украины по https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12 Закону Украины "О правопреемственности Украины" и по https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону Украины "О гражданстве Украины".
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html