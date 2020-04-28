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Прокуратура заподозрила одного из крупнейших интернет-провайдеров в неуплате 6,7 миллиона налогов

Прокуратура заподозрила одного из крупнейших интернет-провайдеров в неуплате 6,7 миллиона налогов

Правоохранители разоблачили руководителя одного из крупнейших украинских провайдеров интернета и телекоммуникационных услуг на уклонении от уплаты налогов на почти 7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Киева, передает БизнесЦензор.

"Установлено, что руководитель IТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в финансово-хозяйственные документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Таким образом руководитель компании уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн грн, чем нанес ущерб государственному бюджету на указанную сумму", - сказано в сообщении.

В связи с этим руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Автор: 

інтернет (1357) податки (2469)


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