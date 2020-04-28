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Кабмин отказался вносить кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера, – СМИ

Кабмин отказался вносить кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера, – СМИ

Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

Как передает БизнесЦензор, об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Эту информацию также подтверждают источники Интерфакс-Украина в Кабмине и РБК – в окружении Саакашвили.

Причиной отзыва Кабмина представления на назначение Саакашвили все источнили указывают отсутствие необходимого количества голосов во фракции "Слуга народа" Владимира Зеленского.

Как сообщалось, ранее Саакашвили подтвердил, что получил предложение от президента Зеленского стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров.

Саакашвили также заявлял, что Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.

Сам Зеленский эту информацию не комментировал, а также отсутствовал на встрече Саакашвили с фракцией, которая состоялась в минувшую пятницу.

Автор: 

Зеленський Володимир (2526) Кабмін (7806) парламент (1966) Саакашвілі Міхеіл (48)


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Как по мне, лучше советником в ОП по тому же вопросу.
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28.04.2020 16:14 Відповісти
Найкраще було б цього афериста віддати Грузії й хай би там грузини самі між собою розбиралися , а не переховувати його на території України від ним же самим реформованої найнезалежнішої й найсправедливішої судової системи .
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28.04.2020 16:31 Відповісти
Туда хоть черта лысого поставь ничего не измениться. Зеленский потерялся в трех соснах. Если не возьмется за ум в ближайшее время там уже желающих много и Петя и Аваков и Медведчук. И сдается мне что без крови не обойдется.
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28.04.2020 16:29 Відповісти
Зелебені дійсно пора взятися за розум й піти самому - залишиться хоч самим короткостроковим , але все ж експрезидентом ... Якщо ж на це не вистачить кебети , то його чекає доля Яника ... Або ще гірша ...
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28.04.2020 16:37 Відповісти
Этим дол...бам чмыгалям тоже не долго осталось ,еще месяц и народ побелеет и начнет
их мотузить.
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28.04.2020 16:29 Відповісти
Правильно! Изю Вассермана берите не прогадаете!
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28.04.2020 16:31 Відповісти

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