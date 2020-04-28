Кабмин отказался вносить кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера, – СМИ

Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

Как передает БизнесЦензор, об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Эту информацию также подтверждают источники Интерфакс-Украина в Кабмине и РБК – в окружении Саакашвили.

Причиной отзыва Кабмина представления на назначение Саакашвили все источнили указывают отсутствие необходимого количества голосов во фракции "Слуга народа" Владимира Зеленского.

Как сообщалось, ранее Саакашвили подтвердил, что получил предложение от президента Зеленского стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров.

Саакашвили также заявлял, что Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.

Сам Зеленский эту информацию не комментировал, а также отсутствовал на встрече Саакашвили с фракцией, которая состоялась в минувшую пятницу.