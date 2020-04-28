"Укравтодор" планирует провести капитальный ремонт 9 мостов в Донецкой области
"Укравтодор" в 2020 году планирует провести капитальный ремонт девяти мостов в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook, передает БизнесЦензор.
В частности, планируется отремонтировать следующие мосты:
- мост на км 67+950 автодороги Н-32 Покровск-Бахмут-Михайловка (в настоящее время там проводятся работы с фрезеровки покрытия левой стороны проездной части моста, установления опалубки на откосах, бетонирования откосов);
- мост на км 708+920 автодороги госзначения М-03 Киев-Харьков-Довжанский (проводятся работы по демонтажу мостового полотна и установлению монолитной железобетонной накладной плиты);
- мост на км 710+126 автодороги госзначения М-03 Киев-Харьков-Довжанский (проводятся работы по демонтажу мостового полотна, ремонту промежуточных опор, установлению откосов);
- путепровод на км 165+807 автодороги госзначения Т-13-02 КПП "Танюшевка"-Старобольск-Бахмут (выполняются работы по фрезеровке покрытия левой стороны проездной части путепровода, подготовке откосов к бетонирования, ремонту стойки ригеля 4-й опоры);
- мост на км 76+061 автодороги Т-05-13 Лиман-Бахмут-Горловка (выполняются демонтажные работы существующих сооружений);
- мост на км 73+641 автодороги Т-05-13 Лиман-Бахмут-Горловка (выполняются демонтажные работы существующих сооружений);
- путепровод на км 730+554 автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский (изготавливается проектно-конструкторская документация);
- мост на км 132+045 автодороги Н-15 Запорожье-Донецк (выполнены работы по ремонту прогоновых зданий, установлено накладную плиту, тротуарные консоли, сделано покрытие проездной части на мосту на подходах, обустроены ограждения; остались работы по организации водоотведения);
- мост на 15+394 автодороги местного значения Димитров-Гродовка (проводится сбор металической гофрированной конструкции и установка основы под ГМК).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль