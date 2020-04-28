СБУ обнаружила поставку некачественных масок для "Укрзализныци" на 10 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения бюджетных средств на сумму свыше 10 млн грн, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса в Донецкой области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что жительница Краматорска разработала схему присвоения выделенных на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты средств регионального филиала "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця", передает БизнесЦензор.

"Злоумышленница планировала поставить железнодорожному предприятию более 700 тысяч защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен", – сказано в сообщении.

В СБУ заявляют, что правоохранители блокировали поставку партии контрафактных масок и предупредили нанесение ущерба государственным интересам.

Начатого уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.