Вопрос консультаций "Укрзализныци" и Deutsche Bahn поставлен на паузу, – Криклий

Вопрос сотрудничества "Укрзализныци" и Deutsche Bahn в плане оказания консультационных услуг немецкой компанией переносится на неопределенный срок.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера – 80+ млн грн. Сейчас "Укрзализныця" не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать – у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках. Но генерально – надо работать над трансформацией, чтобы "Укрзализныця" была современной компанией, холдингом из трех или более операторов – инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", – рассказал Криклий.

По словам министра, сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка и борьба с коррупцией.

Относительно выхода IPO Криклий заявил, что для публичного размещения сейчас "точно неудачное время".

"Мы получим нехорошую оценку – нам это не интересно. IPO – да. В этом ли году – не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", – отметил Криклий.

Читайте также: Кабмин создал рабочую группу для обсуждения сотрудничества с Deutsche Bahn

Как сообщалось, 5 февраля АО "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию "Укрзализныци".

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, конкретные границы и дальнейшие условия сотрудничества между компаниями будут согласованы в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве. На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится до 31 декабря 2020 года.

После этапа реализации, с 1 января 2021 года, начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.