"Мотор Сич" увеличила чистый убыток в первом квартале на 54%

Чистый консолидированный убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-марта 2020 года составил 220,91 млн грн, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на финансовый отчет "Мотор Сичи", передает БизнесЦензор.

Чистый доход предприятия по итогам первого квартала 2020 года сократился на 3,7% – до 2 млрд 56,52 млн грн.

"По поводу пандемии вируса COVID-19 в Украине, как и во многих странах мира, введены карантинные меры и максимально ограничено функционирование государственных и частных учреждений. Возникают форс-мажорные обстоятельства, которые оказывают большое влияние на финансовую устойчивость и производственную деятельность предприятия, а также на финансовые показатели его промежуточной финансовой отчетности", – говорится в документе.

Неконсолидированный чистый убыток предприятия по итогам января-марта 2020 года составил 219,59 млн грн, что на 36,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, а чистый доход сократился на 3% – до 2 млрд 50,43 млн грн.

"Мотор-Сич" также отмечает, что в 2020 году при осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятие сталкивалось с проблемами при получении разрешений Государственной службы экспортного контроля Украины (ГСЭКУ).

"Длительная и многоступенчатая процедура получения разрешений на международные передачи товаров военного назначения и двойного применения; трудности со своевременным выполнением гарантийных обязательств по продукции, поставленной на экспорт, из-за необходимости дополнительного оформления разрешений как на экспорт самой услуги по гарантии, так и товаров для ее выполнения (запасных частей, инструментов)", – пояснило предприятие.

Согласно балансу, за первый квартал объем готовой продукции увеличился на 7,9% – до 1,52 млрд грн, а незавершенного строительства – на 3,7%, до 11,38 млрд грн.

Дебиторская задолженность за отчетный период выросла на 0,5% – до 1,27 млрд грн, а свободные денежные средства сократились на 34,9% – до 491,9 млн грн.

В связи с убытком нераспределенная прибыль снизилась за январь-март этого года на 1,1% – до 18,93 млрд грн. Долгосрочные кредиты банков увеличились на 15,7% – до 194,6 млн грн. а краткосрочные – на 9,7%, до 704,3 млн грн.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

По итогам девяти месяцев 2019 года чистый убыток предприятия составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн, а чистый доход сократился на 16,6% – до 6 млрд 391,06 млн грн.

Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.