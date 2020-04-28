Кабмин будет рассматривать каждый запрос на выезд украинских заробитчан отдельно

Кабинет министров будет отдельно рассматривать каждый поступивший от стран-партнеров запрос о потребности в сезонных работниках из Украины.

Об этом сообщается в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор.

"Правительство готово рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. Власти принимающей стороны в лице работодателя должно обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания", – сказано в заявлении.

В сообщении отмечается, что Украина, как и большинство других стран Европы и мира, в условиях карантина прибегает к жестким ограничительным мерам для предотвращения распространения коронавирусной болезни, включая закрытие границ и воздушного пространства.

При этом Кабмин делает все возможное, чтобы вернуть украинских граждан на Родину.

"За это время в Украину вернулось около 2 млн наших сограждан. Однако в Европе сейчас остро стоит проблема нехватки сезонных работников, функцию которых в основном выполняли украинские граждане", – сказано в заявлении.

В то же время в правительстве отмечают, что сейчас вернуться в страны Европы так, как это можно было сделать раньше, уже невозможно.

По словам заместителя министра экономики Юлии Свириденко, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Нидерланды и Швейцария запретили въезд для иностранцев.

"Именно поэтому из-за международных карантинных ограничений и закрытия границ некоторые украинцы не имеют возможности ехать на заработки в соседние страны. Нам всем необходимо переждать это непростое время дома и не подвергать опасности себя и окружающих", – отметила чиновница.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.

Напомним, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, ноукраинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельскинки и сезонных работников больше не выпускают за границу.

В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".