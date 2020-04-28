Глава Минкульта предложила ввести налоговые льготы для туристических операторов

Министерство культуры и информационной политики поддерживает законопроект о введении налоговых льгот для предприятий сферы туристического бизнеса.

Об этом и.о. министра Светлана Фоменко заявила во время инвестиционного онлайн-форума "Таврийские горизонты" 28 апреля, передает БизнесЦензор.

"Задача государства – правительства, ВРУ, министерства – защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу за счет высвобожденных от налогообложения средств. В этом направлении МКИП тесно сотрудничает с профильным комитетом ВРУ, и, как результат, уже есть законопроект (№3377)", – заявила глава министерства.

Законопроектом, в частности, предлагается освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и ЕСВ, земельного налога и налога на нежилую недвижимость.

Кроме того, предлагается отменить туристический сбор до конца 2020 года, а также ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

По оценке министерства, потери импорта и экспорта услуг, связанных с путешествиями, от пандемии превысят $1,5 млрд.