ExxonMobil переоборудовал завод для производства дезинфицирующих средств

Энергетический гигант ExxonMobil сообщил, что он реконфигурировал свои производственные линии на заводе в Луизиане с тем, чтобы производить дезинфицирующее средство для рук медицинского уровня. Этот шаг предпринят в ответ на распространение коронавируса в Луизиане, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Пенсильвании и Техасе.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на petrolplaza, передает БизнесЦензор.

Первоначально предполагается производить 160 тыс. галлонов (605 тыс. л) дезинфицирующего средства медицинского уровня. Этого количества достаточного для того, чтобы наполнить около 5 млн бутылок емкостью 4 унции (118,3 мл). Они будут распределяться среди медицинских работников и лиц, оказывающих первую помощь пострадавшим.

"Изобретательность и самоотверженность наших сотрудников в разработке продукта, готового для потребителей в рекордно короткие сроки, демонстрируют стремление ExxonMobil помогать нуждающимся во время пандемии. Мы сосредоточены на обеспечении безопасности наших граждан и сообществ, поддерживая при этом [участвующий в антивирусных действиях] оперативный персонал и удовлетворяя потребности наших клиентов", - сказал председатель и главный исполнительный директор ExxonMobil Corporation Даррен Вудс.

ExxonMobil увеличила ежемесячное производство изопропилового спирта - ключевого ингредиента в дезинфицирующем средстве - примерно на 3 тыс. тонн на своем химическом заводе в Батон-Руж, штат Луизиана. Для производства, упаковки и распространения этого продукта корпорация приобрела дополнительные ингредиенты и специальное оборудование.

"Разработка принципиально нового процесса [производства] и создание цепочки поставок в течение нескольких недель при сохранении высоких стандартов ExxonMobil в отношении безопасности и качества, а также в соответствии с требованиями FDA - это поистине замечательный результат", - сказала президент ExxonMobil Chemical Company Карен Макки.

В начале апреля ExxonMobil объявила об увеличении производства изопропилового спирта до уровня, достаточного для ежемесячного производства 50 млн бутылок емкостью четыре унции с дезинфицирующим средством. Компания также увеличила свои возможности по производству специализированного полипропилена, используемого для пропитки медицинских масок и халатов, примерно на 1 тыс. тонн в месяц. Этого достаточно для производства до 200 млн медицинских масок или 20 млн халатов.