МАУ начала продажу билетов на 11 эвакуационных рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 по 9 мая 2020 года выполнит 11 специальных международных рейсов для доставки граждан Украины и нерезидентов из-за рубежа, имеющих право въезда в страну.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает БизнесЦензор.

В частности, открывается продажа билетов на следующие специальные рейсы:

1 мая: Амстердам – Киев, Тель-Авив – Киев;

3 мая: Женева – Киев, Дубай – Киев, Шарм-эль-Шейх – Киев;

5 мая: Торонто – Киев, Дортмунд – Киев, Прага – Киев;

7 мая: Мадрид – Киев, Милан – Киев;

9 мая: Мюнхен – Киев.

При этом иностранные граждане смогут воспользоваться рейсами МАУ в обратном направлении для вылета из Украины в эти же даты.

На каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.