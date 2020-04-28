БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
714 0

Власти Аргентины продлили запрет на полеты до 1 сентября

Власти Аргентины продлили запрет на полеты до 1 сентября

Власти Аргентины в рамках сдерживания коронавируса приняли решение не возобновлять внутреннее и международное авиасообщение до 1 сентября.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ВВС, передает БизнесЦензор.

Это решение вызвало критику в секторе, представители которого заявили, что тысячи людей могут лишиться работы.

Аргентина в марте в сложных эпидемиологических условиях закрыла границы для иностранцев, а также ввела строгие карантинные меры.

Согласно статистическим данным университета Джонса Хопкинса, в Аргентине в настоящее время диагностировано 4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 192 пациента скончались.

Автор: 

Аргентина (41) карантин (2077) авіасполучення (2504)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 