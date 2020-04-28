Жителям Запорожской области начали возвращать средства за неиспользованный газ
"Запорожгаз сбыт" начал возвращать остатки неиспользованных средств всем участникам акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 года по март 2020 года.
Как сообщает пресс-служба компании, средства могут быть использованы потребителями для оплаты текущего потребления газа или быть перечислены по их заявлению на банковский счет, передает БизнесЦензор.
Начиная с 20 апреля в "Личном кабинете" на веб-сайте 104.ua уже доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.
Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании [email protected] заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальном ящике, который установлен около входа каждого из Центров обслуживания клиентов.
В компании обещают оперативно вернуть средства сразу же после получения заявления.
Проверить состояние лицевого счета потребители газа могут в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (061) 228-74-04.
"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона", – подчеркивают в компании.
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По данным "Запорожгаз сбыта", в области участниками акции "Твоя энергонезависимость" стали 2 909 домохозяйств, которые выкупили 3,21 млн кубометров газа на сумму 19,25 млн грн. За время действия акции они использовали 1,82 млн кубометров газа на сумму 10,91 млн грн.
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