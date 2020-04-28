"Донбассэнерго" нардепа Ефимова увеличило прибыль в первом квартале в 26 раз

Энергогенерирующая компания ЧАО "Донбассэнерго" в январе-марте 2020 года получила 58,03 млн грн чистой прибыли, что в 26,4 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,2 млн грн).

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за отчетный период вырос на 1,3% – до 1,59 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время валовая прибыль компании в первом квартале снизилась на 17,3% – до 164,28 млн грн.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2019 году получила чистый убыток 69 млн грн, по сравнению со 104,11 млн грн чистой прибыли за 2018 год.

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"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.

В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.

В нынешнем составе парламента Ефимов входи в депутатскую группу "Доверие".