Полиция закупила через чешскую компанию украинских бронежилетов на 15 миллионов

Национальная полиция 24 апреля по результатам тендера заключила соглашение с чешской компанией EccentriCITY INVEST s.r.o. на закупку бронежилетов за 14,99 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до мая поставят 1 200 бронежилетов шестого класса защиты производства ООО "Научно производственное предприятие "Темп-3000" в 2020 году по 12 490 грн за штуку. Комплект включает сумку, пять съемных подсумков, три наклейки и запасные инструменты и принадлежности.

Как отмечает издание, в декабре 2019 года разведка заказала ООО "Украинская броня" бронежилеты "Украинская броня 6" шестого класса защиты на 20% дороже – по 14 980 грн.

Тогда же судебная охрана заказала ООО "Тактик О" ("ТД "Богуславский текстиль") бронежилеты "Корсар М3мк-6" производства НПП "Темп-3000" шестого класса защиты на 16% дороже – по 14 517 грн.

Сама полиция летом 2019 года заказала ООО "Материаловедение" бронежилеты "Эскорт 6К" шестого класса защиты в нынешней комплектации немного дешевле – по 12 169 грн.

Цена нынешней сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 15,24 млн грн.

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Единственным конкурентом было "Материаловедение" Алексея Новикова, Нины Гаврилюк и Сергея Колядина с собственными бронежилетами. Никто не снижал цену в ходе аукциона.

Чешская компания EccentriCITY INVEST s.r.o. Яна Билека является дилером украинского производителя "НПП "Темп-3000" Юрия Евтушенко и Романа Балченко, который с начала боевых действий в Донбассе является крупнейшим поставщиком бронежилетов и касок для силовых ведомств Украины. С тех пор этот производитель получил подрядов на больше 3,42 млрд грн.

Государственное бюро расследований расследует закупку Министерством обороны у "НПП "Темп-3000" некачественных бронежилетов "Корсар м3с-1-4" по завышенным ценам. В декабре 2019 года экс-президент Петр Порошенко внес залог за генерал-майора Дмитрия Марченко по этому делу в размере 20 млн грн. В феврале 2020 года технологу фирмы сообщили о подозрении в мошенничестве.

Победитель нынешнего тендера впервые получил подряд в Украине. В прошлом году он участвовал в торгах ГП "НАЭК "Энергоатом" на поставку высоковольтных вводов, а в этом году – в торгах в/ч А0515 Минобороны и Госспецсвязи по закупке брони.

По данным сайта "ImportGenius", он завозил электрическое оборудование для ГП "НЭК "Укрэнерго" и ООО "Строительный холдинг "Шевченковский".

Также Eccentri CITY INVEST владеет ООО "Молифар", которому в свою очередь принадлежат ООО "Агентство недвижимости "Мой дом" с Олегом Кузьменко и ООО "Аргамак" самостоятельно. Компания вместе с "Аргамак" фигурирует в уголовном производстве по дому по ул. Сагайдачного, 25 лит. "Д", отчужденного людьми экс-заместителя прокурора Киева.

Кроме того, "ЕссентриСИТИ ИНВЕСТ" и "Аргамак" фигурируют в уголовном производстве по завладению недвижимостью "АН "Мой дом" по ул. Верхний Вал, 30 лит. "К".