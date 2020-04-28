Госбанки выдали 23 миллиона "теплых" кредитов за первые две недели апреля

В период с 13 по 26 апреля 2020 года государственные банки выдали 23 млн грн "теплых" кредитов для тех, кто планирует энергоэффективные меры в своих домах в этом году.

Об этом сообщило Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кредиты, в частности, получили 87 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и 24 домохозяйств, а именно: почти 22 млн грн - на утепление многоэтажек; 1 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 50 тыс. грн - на твердотопливные котлы.

"В 2020 году, как и в предыдущие годы, все желающие могут сделать свое жилье энергоэффективным и комфортным: запланировать соответствующие меры и воспользоваться государственным софинансированием", - заявила и.о. председателя Госэнергоэффективности Елена Товстенко.

Как сообщалось, в конце марта Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило паспорт бюджетной программы, в соответствии с которым объем компенсаций по программам энергоэффективности жилья для физических лиц и ОСМД предусмотрен в размере от 20% до 70% их стоимости.

Госэнергоэффективности сообщило, что в апреле текущего года агентство заключило договоры с "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Приватбанком", "Укрэксимбанком" на предоставление "теплых" кредитов в 2020 году. Ведомство ожидает, что банки в этом году выделят около 1 млрд грн на "теплые" кредиты.

Согласно данным агентства, в 2014-2019 годы все участники программ энергоэффективности жилья инвестировали в эти проекты около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства. В целом за указанный период "теплые" кредиты привлекло около 750 тыс. семей. В частности, на реализацию энергоэффективных проектов в течение 2019 года население привлекло 21,2 тыс. кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, из госбюджета компенсировано свыше 545,8 млн грн.