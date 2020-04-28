Глава "Энергоатома" предложил назначить своими заместителями инвестбанкира и юриста

Исполняющий обязанности президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин внес в Кабмин редставление на назначение двух вице-президентов компании – Хартмута Якоба и Германа Галущенко.

Как сообщает пресс-служба госкомпании, утверждение этих кандидатур ожидается на ближайшем заседании правительства, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной биографии, Хартмут Якоб – инвестиционный банкир, финансист и специалист в энергетическом секторе со стажем работы более 20 лет. Получил диплом магистра в США в Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) по специализации в сфере международной экономики и финансов.

Якоба работал во Всемирном банке и ведущих инвестиционных банках Восточной Европы. Работал руководителем энергетических исследований в лондонском офисе австрийского инвестиционного банка Creditanstalt. Планируется, что он будет отвечать за финансово-экономическую стабилизацию.

Герман Галущенко – юрист, будет отвечать за вопросы перспективного развития Компании.

В госкомпании не приводят биографию Галущенко, однако согласно открытым данным, в 2005-2010 годах он возглавлял департамент в Секретариате президента Виктора Ющенко. Согласно декларации, сразу после увольнения с этого места работы в 2010 году купил дом в Киевской области площадью 319,7 кв. м и квартиру в Киеве на 45,5 кв. м. Также владеет несколькими земельными участками, половиной квартиры в Киеве площадью 64,3 кв. м и недостроенным дачным домом.

В 2011-2013 году возглавлял департамент судебной работы Министерства юстиции. Сейчас Галущенко указан управляющим партнером на сайте юридической компании International Law Agency, он также преподает в Киевском национальном университете им. Шевченко, где получил в прошлом году 227,8 тыс. грн зарплаты.

В декларации Галущенко также указал автомобиль Mercrdes GLS-350 2017 года выпуска, а также Land Rover 2018 года в собственности жены.

Наличными Галущенко хранит $150 тыс., еще $150 тыс. – у его жены.

В 2018 году подавал декларацию на должность госсекретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Как сообщалось, Кабинет министров 29 марта назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" гендиректора Запорожской АЭС Петра Котина вместо Павла Павлышина, который возглавлял госкомпанию с конца ноября прошлого года.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Павел Павлишин написал заявление об отставке.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 2 марта обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность главы НАЭК, но позднее приостановило его после заявления Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ) о несоответствии условий конкурса законодательству.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.