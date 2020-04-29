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Прибыль "Нафтогаза" превысила 63 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

Прибыль

Группа "Нафтогаз" в 2019 году увеличила чистую прибыль до 63,3 млрд грн, что в 5,5 раз больше, чем в 2018 году (11,6 млрд грн).

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 110 млрд грн. Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам позитивного решения в арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль. До налоговых отчислений сумма компенсации составила $2,9 млрд, эквивалент 68 млрд грн.

"Государственный бюджет уже получил из этой суммы 12,2 млрд грн налога на прибыль и получит еще 48,2 млрд грн в виде дивидендов "Нафтогаза" за 2019 год", - говорится в сообщении.

Также "Нафтогаз" в 2019 году выпустил еврооблигации на сумму $835 млн и 600 млн евро.

Общая сумма дивидендов, уплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2019 году, превысила 20 млрд грн, включая 90% чистой прибыли за 2018 год и промежуточные дивиденды за 2019 год.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

млрд грн

2018

2019

%
Чистая прибыль за год

11,6

63,3

447
Скорректированный показатель EBITDA

90,9

65,0

(28)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

71,6

110,0

54
Свободный денежный поток

45,7

85,0

86
Капитальные инвестиции

27,7

24,9

11
Чистый долг

43,2

42,6

(2)
Коэффициент финансового рычага (соотношение долга к капиталу), %

10,5

10,8

4

Скорректированный показатель EBITDA составил 65 млрд грн. 

По сравнению с предыдущим годом, скорректированный показатель EBITDA по отдельным сегментам изменился следующим образом:

млрд грн

2018

2019

разница
Интегрированный газовый бизнес

43,3

37,0

(6,3)
Транспортировка, переработка нефти и продажа нефтепродуктов

2,2

1,1

(1,1)
Транзит природного газа

36,6

34,3

(2,3)
Внутренняя транспортировка природного газа

(1,8)

(9,8)

(8,0)
Хранение природного газа

(0,0)

2,0

2,0
Укрнафта

13,1

2,3

(10,8)
Прочие

(2,5)

(1,9)

0,6

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СЕГМЕНТАМ
Прибыль Нафтогаза превысила 63 миллиарда 01

В 2019 году группа "Нафтогаза" перечислила в государственный бюджет 100,6 млрд грн налогов, в том числе – 22,3 млрд грн налога на прибыль предприятий.

Также, в 2019 группа "Нафтогаза" заплатила дивиденды в размере 12,3 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год, и 8,5 млрд грн промежуточных дивидендов за 2019 год.

В 2019 году предприятия "Нафтогаза" добыли 16,1 млрд куб. м газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн). 

Нафтогаз (3330) прибуток (1827)


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20 лет Нафтогаз был дотационным из бюджета, а последние 6 лет Нафтогаз стал прибыльным и платит в бюджет рекордные налоги..
это фсё Шакаладный Барыга!!!.. ко-ко-ко! кудах-кудах .. Украл!.. что украл?!. все украл!.. вообще всё!
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29.04.2020 11:33 Відповісти
увеличил прибыль до 63 миллиардов...

Что такое прибыль? Это разница между полученным и затраченным. О чем говорит большая прибыль? О том, что добывают за копейки, а продают за миллионы. А вы говорите цена на газ большая....
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29.04.2020 11:56 Відповісти
Кацапские совко сопли, это говорит о том что прибыль изымается и направляется на развитие новых месторождений и в бюджет на пенсии, а не как раньше, когда Нафтогаз был убыточным. За то теперь когда рубль обосрался гривня держиться, и мне это принесло куда больше денег чем сраная платежка, потому что на курсе я потерял бы БОЛЬШЕ.
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29.04.2020 16:16 Відповісти
Сейчас зелень и жопоблок вам расскажут какой плохой Коболев, который из -10 миллиардов сделал +60 за 0,001% от прибыли. Экономить на сотрудниках и не платить% от прибыли черта совковых тупых нищебродов, которым все должны. Вот при яныке и тимошенко было збс с Дубиной, подписывающей контгакры на газ по 500$ за 4 копейки зарплаты.
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29.04.2020 16:13 Відповісти
Приятно чувствовать, что в этой сверхприбыли и мой скромный вклад.
ЗЫ: К следующему отопительному сезону планирую полностью отказаться от газа.
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29.04.2020 18:10 Відповісти

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