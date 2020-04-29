Прибыль "Нафтогаза" превысила 63 миллиарда. ИНФОГРАФИКА
Группа "Нафтогаз" в 2019 году увеличила чистую прибыль до 63,3 млрд грн, что в 5,5 раз больше, чем в 2018 году (11,6 млрд грн).
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.
"В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн", – сказано в сообщении.
В компании уточнили, что чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 110 млрд грн. Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам позитивного решения в арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль. До налоговых отчислений сумма компенсации составила $2,9 млрд, эквивалент 68 млрд грн.
"Государственный бюджет уже получил из этой суммы 12,2 млрд грн налога на прибыль и получит еще 48,2 млрд грн в виде дивидендов "Нафтогаза" за 2019 год", - говорится в сообщении.
Также "Нафтогаз" в 2019 году выпустил еврооблигации на сумму $835 млн и 600 млн евро.
Общая сумма дивидендов, уплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2019 году, превысила 20 млрд грн, включая 90% чистой прибыли за 2018 год и промежуточные дивиденды за 2019 год.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
|млрд грн
|
2018
|
2019
|
%
|Чистая прибыль за год
|
11,6
|
63,3
|
447
|Скорректированный показатель EBITDA
|
90,9
|
65,0
|
(28)
|Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
|
71,6
|
110,0
|
54
|Свободный денежный поток
|
45,7
|
85,0
|
86
|Капитальные инвестиции
|
27,7
|
24,9
|
11
|Чистый долг
|
43,2
|
42,6
|
(2)
|Коэффициент финансового рычага (соотношение долга к капиталу), %
|
10,5
|
10,8
|
4
Скорректированный показатель EBITDA составил 65 млрд грн.
По сравнению с предыдущим годом, скорректированный показатель EBITDA по отдельным сегментам изменился следующим образом:
|млрд грн
|
2018
|
2019
|
разница
|Интегрированный газовый бизнес
|
43,3
|
37,0
|
(6,3)
|Транспортировка, переработка нефти и продажа нефтепродуктов
|
2,2
|
1,1
|
(1,1)
|Транзит природного газа
|
36,6
|
34,3
|
(2,3)
|Внутренняя транспортировка природного газа
|
(1,8)
|
(9,8)
|
(8,0)
|Хранение природного газа
|
(0,0)
|
2,0
|
2,0
|Укрнафта
|
13,1
|
2,3
|
(10,8)
|Прочие
|
(2,5)
|
(1,9)
|
0,6
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СЕГМЕНТАМ
В 2019 году группа "Нафтогаза" перечислила в государственный бюджет 100,6 млрд грн налогов, в том числе – 22,3 млрд грн налога на прибыль предприятий.
Также, в 2019 группа "Нафтогаза" заплатила дивиденды в размере 12,3 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год, и 8,5 млрд грн промежуточных дивидендов за 2019 год.
В 2019 году предприятия "Нафтогаза" добыли 16,1 млрд куб. м газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд кубометров газа.
Как сообщалось, группа "Нафтогаз" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).
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это фсё Шакаладный Барыга!!!.. ко-ко-ко! кудах-кудах .. Украл!.. что украл?!. все украл!.. вообще всё!
Что такое прибыль? Это разница между полученным и затраченным. О чем говорит большая прибыль? О том, что добывают за копейки, а продают за миллионы. А вы говорите цена на газ большая....
ЗЫ: К следующему отопительному сезону планирую полностью отказаться от газа.