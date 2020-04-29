Прибыль "Нафтогаза" превысила 63 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

Группа "Нафтогаз" в 2019 году увеличила чистую прибыль до 63,3 млрд грн, что в 5,5 раз больше, чем в 2018 году (11,6 млрд грн).

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 110 млрд грн. Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам позитивного решения в арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль. До налоговых отчислений сумма компенсации составила $2,9 млрд, эквивалент 68 млрд грн.

"Государственный бюджет уже получил из этой суммы 12,2 млрд грн налога на прибыль и получит еще 48,2 млрд грн в виде дивидендов "Нафтогаза" за 2019 год", - говорится в сообщении.

Также "Нафтогаз" в 2019 году выпустил еврооблигации на сумму $835 млн и 600 млн евро.

Общая сумма дивидендов, уплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2019 году, превысила 20 млрд грн, включая 90% чистой прибыли за 2018 год и промежуточные дивиденды за 2019 год.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

млрд грн 2018 2019 % Чистая прибыль за год 11,6 63,3 447 Скорректированный показатель EBITDA 90,9 65,0 (28) Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 71,6 110,0 54 Свободный денежный поток 45,7 85,0 86 Капитальные инвестиции 27,7 24,9 11 Чистый долг 43,2 42,6 (2) Коэффициент финансового рычага (соотношение долга к капиталу), % 10,5 10,8 4

Скорректированный показатель EBITDA составил 65 млрд грн.

По сравнению с предыдущим годом, скорректированный показатель EBITDA по отдельным сегментам изменился следующим образом:

млрд грн 2018 2019 разница Интегрированный газовый бизнес 43,3 37,0 (6,3) Транспортировка, переработка нефти и продажа нефтепродуктов 2,2 1,1 (1,1) Транзит природного газа 36,6 34,3 (2,3) Внутренняя транспортировка природного газа (1,8) (9,8) (8,0) Хранение природного газа (0,0) 2,0 2,0 Укрнафта 13,1 2,3 (10,8) Прочие (2,5) (1,9) 0,6

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СЕГМЕНТАМ



В 2019 году группа "Нафтогаза" перечислила в государственный бюджет 100,6 млрд грн налогов, в том числе – 22,3 млрд грн налога на прибыль предприятий.

Также, в 2019 группа "Нафтогаза" заплатила дивиденды в размере 12,3 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год, и 8,5 млрд грн промежуточных дивидендов за 2019 год.

В 2019 году предприятия "Нафтогаза" добыли 16,1 млрд куб. м газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).