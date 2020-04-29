При участии руководства налоговой в Украине сформировали миллиардные схемы, – СМИ

При непосредственном участии высшего руководства Госналоговой службы Украины и других правоохранительных органов генерируются миллиарды "схемного" налогового кредита и работают сотни транзитно-конвертационных центров.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Согласно имеющимся у редакции документам, на схемах "зарабатывают" и малоизвестные, и крупные брендовые компании с миллиардными оборотами, в том числе агрохолдинги; и секторальные, и сетевые бизнесы общенационального масштаба, включая сети АЗС; и отечественные, и с зарубежным капиталом.

Сумма недопоступлений в бюджет по налогу после применения схемы составляет порядка 11,5–13,5%. То есть при ставке НДС в 20% схема очень выгодна. Данная схема невозможна без непосредственного участия сотрудников налоговой высшего звена, которые тоже могут быть ее бенефициарами.

Кроме недопоступлений в госбюджет, схемы с НДС вредят и добросовестным плательщикам. Если из-за фиктивного НДС к возмещению из госбюджета заявлено выплат больше, чем сгенерировано в реальности, система автоматического возмещения перестает нормально работать, и из нее в ручном режиме начинают исключать реальных претендентов на возмещение, чтобы удовлетворить "схемщиков". В соответствии с данными ГНС, переданными редакции, начиная с января 2019-го объемы доказанного "схемного" налогового кредита по НДС для компаний, которые претендуют на возмещение этого налога, увеличились в четыре раза.

Но согласно имеющимся у издания данным, налоговая принимает активное участие в махинациях с НДС. Как и различные правоохранительные органы, в которые регулярно передается информация о схемах и пропадает там навеки.

По имеющимся у издания данным, в феврале этого года в Украине работали порядка шестисот транзитно-конвертационных центров. В том же феврале благодаря их работе госбюджет недополучил минимум 4 млрд грн. Например, во Львовской области действовало 40 таких фирм, сумма убытков, нанесенных ими государству, за этот период составила 453 млн грн, в Киевской области 111 предприятий нанесли стране порядка 1 млрд грн убытков, в самом Киеве из-за 127 фирм-"схемщиков" госбюджет недополучил около 400 млн грн и т.д. И это только за февраль.

Без участия топов в налоговой эти предприятия работать бы не смогли. Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков наверняка и в теме, и в доле, ведь они имеют неограниченный доступ к данным службы, системе электронного администрирования НДС и системе мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которая, по идее, не должна пропускать "схемщиков", но пропускает регулярно. А потом эти же руководители закрывают глаза на возмещение "схемщикам" фиктивного НДС из госбюджета.

Все эти электронные реестры, базы данных, автоматические реестры и прочее абсолютно не защищены от ручного вмешательства, а доступ есть только у налоговиков. С января 2019-го, по имеющимся у издания данным, в системе электронного администрирования был незаконно сформирован электронный лимит НДС на общую сумму свыше 75 млрд грн.

"Эти 75 миллиардов налогового кредита, созданного без фактического приобретения, производства, импорта товаров или услуг, были проданы предприятиям реального сектора, благодаря чему те смогли заплатить в госбюджет меньше положенного. Это не эпизодические махинации, а хорошо отлаженная система, существование которой без участия руководства налоговой невозможно. И новое руководство хорошо подумает над тем, бороться с этой схемой или возглавить ее", - сообщает издание.

Налоговый кредит — это сумма, на которую плательщик НДС может уменьшить отчисления по этому налогу в бюджет. Чем больше у вас налогового кредита, тем меньше НДС вы должны заплатить. Налоговый кредит возникает у каждого плательщика НДС, если он что-то купил на внутреннем рынке или импортировал. Логика проста: когда компания будет продавать купленное, она оплатит НДС, а кредит сформируется у того, кто ее товар приобрел, пока эта цепочка не дойдет до конечного потребителя, для которого НДС уже включен в магазинный ценник. То есть налог все равно рано или поздно будет оплачен, а кредит исчерпается. Это в идеальном мире. В реальном мире налоговый кредит — это товар, который можно генерировать, подделывая документы о несуществующих покупках, и продавать тем, кто хочет заплатить государству меньше, чем должен.

Оплата за участие в схеме составляет определенный процент от изначального налогового обязательства различным контролирующим органам, которые потом все делят между собой. Генерируют кредит как фирмы-однодневки, создающие кредит из воздуха, так и те, кто работает на рынке долгое время и для кого создание фиктивного кредита — не основной, а дополнительный заработок. В любом случае речь идет о фиктивной поставке несуществующего товара или услуги. Например, никогда не закупавшая пшеницу компания вдруг продает ее кому-то, генерируя ему налоговый кредит на кругленькую сумму. Этот кто-то и есть конечный выгодоприобретатель схемы, он снизил сумму уплаты по НДС. А если так случится, что обязательство по НДС стало отрицательным, то этот кто-то еще и возместит НДС из госбюджета. Наиболее очевидна эта схема благодаря товарной номенклатуре, когда условно закупаются запчасти, а продаются гвозди или же водка превращается в кукурузу. Это волшебное превращение одного товара в другой и называют скруткой.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".