В Украине зафиксировали 9 866 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 апреля в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 412 случаев;

Волынская область - 271 случай;

Днепропетровская область - 323 случая;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 357 случаев;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 228 случаев;

Ивано-Франковская область - 821 случай;

Кировоградская область - 377 случаев;

Киев - 1341 случай;

Киевская область - 643 случая;

Львовская область - 405 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 261 случай;

Полтавская область - 188 случаев;

Ровенская область - 588 случаев;

Сумская область - 98 случаев;

Тернопольская область - 708 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 81 случай;

Черновицкая область - 1489 случаев;

Черкасская область - 282 случая;

Черниговская область - 41 случай.