В Украине зафиксировали 9 866 случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 29 апреля в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 412 случаев;
Волынская область - 271 случай;
Днепропетровская область - 323 случая;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 357 случаев;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 228 случаев;
Ивано-Франковская область - 821 случай;
Кировоградская область - 377 случаев;
Киев - 1341 случай;
Киевская область - 643 случая;
Львовская область - 405 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 261 случай;
Полтавская область - 188 случаев;
Ровенская область - 588 случаев;
Сумская область - 98 случаев;
Тернопольская область - 708 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 81 случай;
Черновицкая область - 1489 случаев;
Черкасская область - 282 случая;
Черниговская область - 41 случай.
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