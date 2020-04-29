РФ обещает снизить добычу нефти на 19%

Минэнерго РФ пропорционально распределило квоты по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ между всеми участниками нефтяного рынка России, включая малые компании и операторов СРП-проектов, при этом в целом Россия должна снизить производство нефти на 19% от уровня февраля 2020 года, или на 2 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Мы берем за базу февраль 2020 года для наших компаний, и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения. Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года", - сказал он.

По словам министра, весь этот объем снижения пропорционально распределен между всеми компаниями, включая малые НК и операторов СРП-проектов.

"Да, мы равномерно распределяем среди всех компаний, которые занимаются добычей в России, это один из принципов распределения квот, которые мы обсуждали и который мы считаем правильными - все должны нести одинаковую нагрузку, одинаковый вклад, для того чтобы обеспечить балансировку рынка и скорейший выход из кризисной ситуации", - подчеркнул он.