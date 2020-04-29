Fitch снизил рейтинги Италии из-за коронавируса

Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валюте с "BBB" до "BBB-" - нижней ступени рейтингов инвестиционной категории.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в пресс-релизе.

Аналитики агентства объяснили рейтинговое решение с последствиями пандемии COVID-19 для экономики и бюджета Италии.

Fitch пока прогнозирует, что в 2020 году ВВП Италии сократится на 8%, но предупреждает, что оценка может быть ухудшена. По базовому прогнозу агентства, распространение коронавируса будет взято под контроль во втором полугодии, и, благодаря этому, экономика Италии будет быстро набирать рост в 2021 году.

"В случае второй волны коронавируса и возобновления повсеместных локдаунов, динамика ВВП Италии будет хуже прогнозов в 2020 и 2021 годов", - говорится в пресс-релизе.

Аналитики Fitch ожидают увеличения госдолга Италии до 156% ВВП к концу 2020 года, при том, что средний уровень долга среди государств рейтинговой категории "BBB" составляет 36% ВВП.

"По нашим прогнозам, госдолг Италии останется на этой очень высокой отметке в среднесрочной перспективе, что подчеркивает риски, связанные с чрезмерной задолженностью", - отмечается в сообщении агентства.

"Стабильный" прогноз рейтингов отражает мнение аналитиков о том, что действующая программа выкупа активов Европейским центральным банком будет содействовать реализации Италией мер поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса, а также ослабит риски в плане рефинансирования за счет поддержания очень низкой стоимости заимствования для страны, по крайней мере, в ближайшее время.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 201 505 человек, 27 359 заболевших умерли.