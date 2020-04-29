Wizz Air откроет базу в аэропорту "Львов"

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Она станет уже второй базой авиакомпании в Украине. Кроме того, Wizz Air объявляет об открытии семи новых маршрутов в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Щецин (Польша) из Львова, а также из Харькова в Таллинн и Берлин (Германия)", - сообщает авиакомпани.

"Мы рады сообщить о расширении нашей украинской маршрутной сети, внедряя повышенные меры безопасности. Сегодня отмечаем важное событие в истории деятельности Wizz Air в Украине и объявляем об открытии базы во Львове, пяти новых маршрутов из Львова и двух - из Харькова, которые будут выполняться с июля. Эта инвестиция подчеркивает нашу долгосрочную приверженность стране", - сообщил главный коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос (George Michalopoulos).

Рейсы из Львова в Биллун и в Лиссабон будут выполняться по средам и воскресеньям с 1 июля, в Таллинн – по вторникам, четвергам и субботам со 2 июля, в Гамбург и Щецин по понедельникам и пятницам с 3 июля.

Рейсы из Харькова в Таллинн будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам со 2 июля, а в Берлин-Шенефельд по понедельникам и пятницам с 3 июля.

На всех рейсах разрешено бесплатно проводить один предмет ручной клади (макс. 40 x 30 x 20 см), за чемодан на колесах и каждый вид зарегистрированного багажа оплачивается дополнительный сбор.

Wizz Air также сообщила о внедрении дополнительных мероприятий, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту. Новые правила гарантируют соблюдение усиленных санитарных требований.

"Во время перелетов для членов экипажа и пассажиров является обязательным ношение масок, о чем им дополнительно напоминают. Самолеты дезинфицируют ночью, в салонах тщательно убирают несколько раз в день. Кроме того, во время посадки экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, а также наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями на тех рейсах, где это позволяет загрузка", - отмечается в сообщении Wizz Air.

Как сообщалось, ранее Wizz Air автоматизировала процесс возмещения стоимости билетов в связи с большим количеством отмененных рейсов из-за введенных странами ограничений, которые имеют целью минимизировать распространение пандемии коронавируса COVID-19: пассажирам, бронирование которых изменились, автоматически пересчитают 120% компенсацию стоимости билетов на их счет WIZZ в форме кредита.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 710 маршрутам с 25 баз, соединяя 154 направления в 45 странах. Флот авиакомпании состоит из 121 самолета Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Как сообщал БизнесЦензор, Wizz Air сообщила о временной отмене всех рейсов в/из Украины в связи с введенными украинским правительством ограничениями на международное регулярное авиасообщение, которые начнут действовать с 17 марта 2020 года.