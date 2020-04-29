ПУМБ Ахметова увеличил чистую прибыль на 7%

ПУМБ (Киев) по итогам января-марта 2020 года задекларировал 810,89 млн грн чистой прибыли, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года (756,90 млн грн).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чистая прибыль ПУМБа за март-2020 составила 211,66 млн грн, что на 10,3% меньше, чем в марте-2019 (235,90 млн грн).

Активы ПУМБа за первый квартал увеличились на 8,3% – до 59,99 млрд грн, в том числе в инвалюте – на 26%, до 63,36 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 8,9% – до 50,47 млрд грн.

Собственный капитал ПУМБа с начала года увеличился на 5% – до 9,52 млрд грн. Уставный капитал остался неизменным – 3,29 млрд грн.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (63,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.