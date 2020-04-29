Кабмин утвердил схему должностных окладов Государственной таможенной службы

Кабинет министров Украины утвердил схему должностных окладов Государственной таможенной службы, оклад государственного инспектора установлен на уровне 4,23 тыс. грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно постановлению от 24 апреля, оклад главы ведомства установлен на уровне 29,4 тыс. грн, первого замглавы - 28 тыс. грн, замглавы - 26,5 тыс. грн, руководителя департамента - 15,9 тыс. грн и в территориальном органе - 12 тыс. грн.

Документом также установлен оклад главного госинспектора в размере 8,5 тыс. грн и 5,5 тыс. грн в территориальном органе, старшего госинспектора - 6,8 тыс. грн и 5,1 тыс. грн в территориальном органе.

"Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 13 февраля 2020 года", - указано в постановлении.