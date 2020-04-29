МВД отложило запуск системы автоматической фиксации правил дорожного движения
Министерство внутренних дел приняло решение об отсрочке начала работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.
Об этом сообщает пресс-службу министерства, передает БизнесЦензор.
В МВД напомнили, что пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме был представлен 12 марта, а запуск системы был запланирован на 1 мая.
Однако введенные Кабмином 11 марта строгие карантинные меры частично коснулись работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.
Как сообщалось, ранее Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения.
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за акаківа такого не буде ніколи
Тепер списали на карантин...потім може ще що вигадають.