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МВД отложило запуск системы автоматической фиксации правил дорожного движения

МВД отложило запуск системы автоматической фиксации правил дорожного движения

Министерство внутренних дел приняло решение об отсрочке начала работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Об этом сообщает пресс-службу министерства, передает БизнесЦензор.

В МВД напомнили, что пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме был представлен 12 марта, а запуск системы был запланирован на 1 мая.

Однако введенные Кабмином 11 марта строгие карантинные меры частично коснулись работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения. 

Автор: 

авто (4182) МВС (530) ПДР (116) штраф (1128)


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Топ коментарі
+6
А я , например, не уверен , что все водители в данном случае будут равны перед законом!Крутелыкам штрафы врядли будут приходить , ведь контролировать общественность это не может!А как наши правоохранительные органы относятся к ворам и убийцам из высшего круга мы все знаем.
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29.04.2020 13:24 Відповісти
+3
Правильно, нет резона. Ездят мало, штрафов тоже мало, одни убытки.
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29.04.2020 13:11 Відповісти
+3
Крутелыкам штраф вряд ли придёт потому как у них формально ничего нет даже домов не то шо машин.а в остальном да.штрафы будут приходить владельцам авто от запорожца до шевроле лачетти.
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29.04.2020 18:11 Відповісти
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Правильно, нет резона. Ездят мало, штрафов тоже мало, одни убытки.
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29.04.2020 13:11 Відповісти
А я , например, не уверен , что все водители в данном случае будут равны перед законом!Крутелыкам штрафы врядли будут приходить , ведь контролировать общественность это не может!А как наши правоохранительные органы относятся к ворам и убийцам из высшего круга мы все знаем.
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29.04.2020 13:24 Відповісти
Крутелыкам штраф вряд ли придёт потому как у них формально ничего нет даже домов не то шо машин.а в остальном да.штрафы будут приходить владельцам авто от запорожца до шевроле лачетти.
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29.04.2020 18:11 Відповісти
Спасибо,успокоили!Мне, как владельцу крутой тачки фольксваге лупо, значит не прийдет!
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30.04.2020 02:00 Відповісти
если не нарушите то не прийдёт! я о том шо у нас есть каста неприкасаемых которым можно всё
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30.04.2020 07:17 Відповісти
У них в операционном зале наблюдатели сидят кучей в одном зале. Сделайте им отдельные кабинки!
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29.04.2020 14:10 Відповісти
ДА ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНКИ ВОЗЛЕ П@Р@ШИ!
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29.04.2020 16:05 Відповісти
**** ... А мне вчера 15 Euro за неоплаченную парковку в Мюнхене вкатили не взирая на карантин.... Надо их надоумить, что во время карантина строгие карантинные меры должны коснуться работы определенных подразделений Дорожной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы фиксации нарушений.
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29.04.2020 14:21 Відповісти
О, а у нас отменили штрафы за парковку на период карантина
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29.04.2020 19:21 Відповісти
у меня на обоих машинах наклейки техосмотра уже с Февраля просрочены но полиция не трогает понимают что это может подождать
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29.04.2020 20:36 Відповісти
Я эту хрень уже лет 10 слышу ))
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29.04.2020 15:55 Відповісти
Какая фиксация... Половину камер сперли уже... Ну а вторую половину - чуток позжее... Ах да , забыл насчет помех, создаваемых некоторыми китайскими устройствами за 10 баксов на али...
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29.04.2020 16:08 Відповісти
Сейчас нерест. Вся полиция рыбу ловит.
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29.04.2020 16:54 Відповісти
На пенсии,на медицину у них денег нет,а на дорогущие камеры и их обслугу они мрази нашли.
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29.04.2020 17:25 Відповісти
Это мероприятие на самоокупаемости
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30.04.2020 00:48 Відповісти
ну і хто мав сумніви, що автоматична система запрацює ?

за акаківа такого не буде ніколи
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29.04.2020 18:07 Відповісти
давайте хоть до 1 сентября отложим, ну имейте совесть. каждое откладывание введения добавляет +1% к рейтингу Авакова. А есть отложить 52 раза, представляете, как рейтинг вырастет
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29.04.2020 20:20 Відповісти
не прошло и 8 лет! Аваков пшел на
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29.04.2020 22:50 Відповісти
Написали бы честно,обосрались,казна пустая,денег на камеры нет!
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30.04.2020 01:57 Відповісти
Все будет как и раньше. Решуны с половины будут убирать штрафы. Не сомневайтесь. Так что платить будут не все.
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30.04.2020 07:44 Відповісти
Системи відофіксації - це дуже потрібна система. Звісно, головне - це безпека громадян на дорозі. Обслуговування системи та закупівля камер дуже швидко перейде до генерації "прибутку" в вигляді штрафів (за такої великої кількості порушників на дорогах). Дописувачі тут жаліються, що немає коштів, а впровадження дуже дороге, забирає кошти...Невдалі спроби. Порушники-вбивці, "мажори" та багатії, що не розуміють як їздити - в них грошей досить, але не настільки. Ось тому реалізацію постійно відкладають. Через їхній вплив на різних ланках.
Тепер списали на карантин...потім може ще що вигадають.
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30.04.2020 09:42 Відповісти

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