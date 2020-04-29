Минфин признал задержки с возмещением НДС

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) украинским компаниям будет разблокировано в среду, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть вопрос некоторой задержки с возмещением (НДС), но все эти вопросы сегодня будут решены", - сказал он в ходе онлайн-заседания комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

Задержку с возмещением указанного налога министр пояснил возникшими "вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство".

"Сегодня все эти вопросы будут решены. Думаю, возмещение НДС будет разблокировано", - сказал Марченко.

Ранее ряд компаний-экспортеров заявили, что Государственная казначейская служба Украины вновь задерживает своевременное бюджетное возмещение НДС компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию.