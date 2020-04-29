Количество онлайн-платежей за доставку газа на Ривненщине выросло в 2 раза

С 1 марта по 27 апреля более 33,3 тысяч абонентов в Ривненской области воспользовались онлайн-сервисами для оплаты услуг по доставке газа, заплатив почти 5 млн. грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Ривнегаз" сообщает БизнесЦензор.

За январь-февраль этого года количество плательщиков, которые отдали предпочтение такому виду расчетов, было вдвое меньше.

"Карантин внес коррективы в работу всех служб и подразделений. Так за полтора месяца дистанционной работы АО "Ривнегаз" сохраняется тенденция увеличения расчетов за доставку газа онлайн", - сообщает компания.

Однако, в течение марта-апреля АО "Ривнегаз" получило от банков и платежных сервисов 74,5 тысячи оплат за услуги по доставке газа, в которых не указаны номера лицевого счета или адрес плательщика.

"К тому времени, пока владельца уплаченных средств не определены, платежи неидентифицированы. В то время как на лицевых счетах клиентов накапливается задолженность", - сообщает компания.

"Если клиент компании в течение двух недель после оплаты в онлайн-сервисах www.104.ua не видит зачислений средств на свой лицевой счет, есть все основания полагать, что они пришли из банковского учреждения или платежного сервиса без необходимых реквизитов плательщика. В таком случае, нужно предоставить квитанцию, которая является подтверждением проведенной оплаты", - говорит коммерческий директор АО "Ривнегаз" Виктор Осницкий.

АО "Ривнегаз" напоминает потребителям о необходимости обязательно указывать личный счет и адрес, а также сохранять квитанции об оплате. Это позволит перечислить и идентифицировать средства, уплаченные за доставку газа.

"Во время карантина прислать скан-копию квитанции можно на электронный адрес [email protected], с указанием лицевого счета и адреса", - сообщает компания.

"Ривнегаз" благодарит всех клиентов, совершивших своевременную оплату услуги за распределение газа. Это позволяет обеспечивать стабильную и бесперебойную работу газовых сетей в области, работу аварийной службы, особенно в этот не простой период карантина. "Поэтому просим потребителей платить за услуги газоснабжения вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков", - сообщает компания.

"Ривнегаз" напоминает, что оплатить доставку газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua:

личного кабинета на сайте 104.ua

чат-бота "7104ua" в Viber или Telegram

мобильного приложения 104Mobile для Android

мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone

Также потребители АО "Ривнегаз" могут воспользоваться экспресс-регистрацией, что позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Нужно только позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 01-01-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.