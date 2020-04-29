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"Укрзализныця" увеличила прибыль в 15 раз

АО "Укрзализныця" по итогам работы в 2019 году получила 3 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 203,9 млн грн прибыли за 2018 год.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность за 2019 год, подтвержденная аудиторской компанией Ernst&Young, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Показатель EBITDA по итогам прошлого года достиг 17,3 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2018 году.

При этом доход от реализации продукции "Укрзализныци" по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% – до 90,4 млрд грн. В том числе доходы от грузовых перевозок в прошлом году составили 72,49 млрд грн, от пассажирских – 9,91 млрд грн. Другие доходы составили 7,96 млрд грн.

В течение 2019 года компания погасила 60% основной суммы ($300 млн) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году. В то же время "Укрзализныця" в 2019 году разместила новые евробонды на $500 млн.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" за 2018 год увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом – до 203,9 млн грн.

Чистый доход компании составил 83,4 млрд грн, что на 12,8% больше, чем в 2017 году. Доходы от перевозок составили 76 млрд грн, EBITDA – 16 млрд грн, рентабельность EBITDA – 19,2%.

Автор: 

залізниця (841) прибуток (1827) Укрзалізниця (4813)


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Ну да. Выделили в очередной раз 15 лярдов дотаций из бюджета сразу и прибыль выросла. А к концу года опять будут визжать что Укрзализныця банкрот и требуется очередное вливание кучи бабла. Вы там уже определитесь п****ны
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29.04.2020 13:48 Відповісти
и чем они хотят нас удивить? поднять цену билетов в 15 раз при том, что нихрена нового не вкладывается, вот вам и прибыль . если моя соседка продавала сыр по 10 грн, а потом стала продавать по 150 - вот и прибыль в те же 15 раз
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29.04.2020 16:19 Відповісти
Очікувано.Подивимось на баланс в 2020,за результатами діяльності слуг.
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30.04.2020 00:04 Відповісти
Рецепт успешного менеджмента - быть монополистом, поднимать цены, не вкладываться в модернизацию...А вообще ****** - плохой показатель. Лучше пусть скажут сколько чистыми получилось
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30.04.2020 00:54 Відповісти
Ох и заголовок...
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30.04.2020 09:04 Відповісти
"Укрзализныця" увеличила прибыль в 15 раз после того, как были отменены в карантин все пассажирские перевозки)
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30.04.2020 11:47 Відповісти
ЕСЛИ РАЗОГНАТЬ ССАНЫМИ ТРЯПКАМИ ВСЕХ КРОВОСОСОЩИХ ПАРАЗИТОВ С измученного ТЕЛА ЖЕЛ.ДОРОГИ - АО ,ООО И пр "РОГОВ С КОПЫТАМИ" "эффективных частных менеджеров" с их дебильными "наглядовыми радами",ТО ПРИБЫЛЬ ЖД ВЫРАСТЕТ В 100 РАЗ МИНИМУМ. Эти паразиты все 30 лет насилуют суперприбыльную отрасль,грабят и уничтожают все,к чему прикасаются их "частно-эффективные" потные воровитые рученки.Эти гниды уже один раз были разогнаны Г.Кирпой,и в течении года от освободившихся средств были реконструированы все вокзалы.построена трасса Киев-Одесса и многое другое.А сейчас эти выродки продают последние подштанники-"непрофильные активы" типа, за копейки,разбазаривают по 50 млн.грн.аферистам на разные "аудиты" .Эти опилкоголовые "реформаторы"-рукож@пы уничтожили отечественное локомотивостроение (тепловозы,электровозы) , разбазарили ценнейшие кадры ,планы по электрификации дороги,научно-техническую базу,нанесли колоссальный урон всему ЖД комплексу и "харчуются" до сих пор на агонизирующем теле некогда богатейшено государственного предприятия,раздавая деньги зарубежным аферистам на закупки того,что можно и нужно производить здесь. Интересно-сколько можно издеваться над отраслью?
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03.05.2020 03:01 Відповісти

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