"Укрзализныця" увеличила прибыль в 15 раз

АО "Укрзализныця" по итогам работы в 2019 году получила 3 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 203,9 млн грн прибыли за 2018 год.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность за 2019 год, подтвержденная аудиторской компанией Ernst&Young, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Показатель EBITDA по итогам прошлого года достиг 17,3 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2018 году.

При этом доход от реализации продукции "Укрзализныци" по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% – до 90,4 млрд грн. В том числе доходы от грузовых перевозок в прошлом году составили 72,49 млрд грн, от пассажирских – 9,91 млрд грн. Другие доходы составили 7,96 млрд грн.

В течение 2019 года компания погасила 60% основной суммы ($300 млн) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году. В то же время "Укрзализныця" в 2019 году разместила новые евробонды на $500 млн.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" за 2018 год увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом – до 203,9 млн грн.

Чистый доход компании составил 83,4 млрд грн, что на 12,8% больше, чем в 2017 году. Доходы от перевозок составили 76 млрд грн, EBITDA – 16 млрд грн, рентабельность EBITDA – 19,2%.