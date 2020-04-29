Turkish Airlines перенесла дату открытия международного авиасообщения
Авиакомпания Turkish Airlines перенесла дату возобновления внутренних и международных перелетов на 28 мая.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Мы знаем, что это сложно, но нам нужно набраться терпения, чтобы выиграть этот бой. К сожалению, мы вынуждены отменить наши внутренние и международные рейсы до 28 мая", - сообщает глава Turkish Airlines Биляль Экши.
На сайте авиакомпании уже можно забронировать авиабилеты из Москвы и Петербурга в Стамбул и Анталью с вылетом 28 мая.
Ранее Turkish Airlines планировала возобновить международное авиасообщение с 20 мая, а внутренние рейсы - с 20 апреля.
Турция приостановила международное авиасообщение с 27 марта из-за пандемии коронавируса.
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