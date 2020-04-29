БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
448 0

Turkish Airlines перенесла дату открытия международного авиасообщения

Turkish Airlines перенесла дату открытия международного авиасообщения

Авиакомпания Turkish Airlines перенесла дату возобновления внутренних и международных перелетов на 28 мая.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы знаем, что это сложно, но нам нужно набраться терпения, чтобы выиграть этот бой. К сожалению, мы вынуждены отменить наши внутренние и международные рейсы до 28 мая", - сообщает глава Turkish Airlines Биляль Экши.

На сайте авиакомпании уже можно забронировать авиабилеты из Москвы и Петербурга в Стамбул и Анталью с вылетом 28 мая.

Ранее Turkish Airlines планировала возобновить международное авиасообщение с 20 мая, а внутренние рейсы - с 20 апреля.

Турция приостановила международное авиасообщение с 27 марта из-за пандемии коронавируса.

Туреччина (1120) авіасполучення (2504)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 