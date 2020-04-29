Собственники предоплаченных карт должны пройти идентификацию до 1 января, – Нацбанк

Собственники prepaid (предоплаченных) карт должны быть идентифицированы до 1 января 2021 года, согласно вступившему в силу закону о финансовом мониторинге, сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Алексей Шабан.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На счет prepaid карт, согласно закону, их собственники должны быть идентифицированы. Мы понимаем, что моментально это сделать нельзя, потому даем время до конца переходного периода - до 1 января следующего года для идентификации этих клиентов", – сказал он.

Он добавил, что идентификация для собственников предоплаченных карт может проходить по упрощенной системе.

Вместе с тем, по словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, предоплаченные карты, с которых операторы мобильной связи ежемесячно списывают средства за услуги, не попадают под действие закона, потому что списание средств инициировано не физлицом, которому принадлежит карта, а компанией.

"Такие операции не будут нуждаться в идентификации или дополнительном изучении", - добавила она.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступает в силу с 28 апреля этого года.