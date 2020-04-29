Шмыгаль рассказало о введении "адаптивного" карантина

Премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что на Совете экономического развития с ведущими экономистами был поддержан предложенный правительством "адаптивный" карантин.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливаться именно там, а не по всей стране.

"Мы также должны осознать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта - маски, дезинфекторы и социальное дистанцирование - никуда не денутся. Теперь это норма", - подчеркнул премьер.

"Я хочу обратиться ко всем украинцам и особенно к представителям бизнеса. То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами - это благодаря вовремя принятым карантинным мерам и вашей ответственной позиции по происходящему. Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем", - сказал он.