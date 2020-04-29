Шмыгаль рассказало о введении "адаптивного" карантина
Премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что на Совете экономического развития с ведущими экономистами был поддержан предложенный правительством "адаптивный" карантин.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.
Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливаться именно там, а не по всей стране.
"Мы также должны осознать, что даже после открытия всех учреждений и транспорта - маски, дезинфекторы и социальное дистанцирование - никуда не денутся. Теперь это норма", - подчеркнул премьер.
"Я хочу обратиться ко всем украинцам и особенно к представителям бизнеса. То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами - это благодаря вовремя принятым карантинным мерам и вашей ответственной позиции по происходящему. Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем", - сказал он.
Будь ласка, зачекайте...
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