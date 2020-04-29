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Кабмин разрешил возобновить работу 872 рынков (обновлено)

Кабмин разрешил возобновить работу 872 рынков (обновлено)

Кабинет министров 29 апреля принял решение об открытии продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", – написал глава правительства.

Премьер уточнимл, что основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Как уточнил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, принятое решение будет опубликовано уже завтра и позволит возобновить работу 872 рынков, передает пресс-служба Минэкономики.

Контроль за соблюдением рынками противоэпидемических требований возложена на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

Кроме того, к рынкам установлены следующие требования:

  • быть зарегистрированным, как оператор рынка пищевой продукции;
  • обеспечить температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);
  • пребывания на рынке разрешено в одетой маске (в т.ч. изготовленной самостоятельно или респираторе);
  • на каждом входе должен быть установлен диспенсер с антисептиком;
  • количество покупателей – не более 1 на 10 кв. м торговой площади рынка;
  • расстояние между продавцами – не менее 3 м;
  • рабочие места продавцов должны быть оборудованы прозрачными защитными экранами (из пленки или пластика);
  • обеспечить проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, поручней на лестнице, выключателей и т.д.) – каждые 3 часа;
  • проводить дезинфекцию всех помещений, включая стационарные торговые места, в конце каждого рабочего дня рынке;
  • обеспечить отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
  • постоянно информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.
  • В случае допущения нарушений требований будут налагаться штрафы.

Напомним, работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Автор: 

Кабмін (7811) ринок (235) коронавірус (3210)


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