Кабмин разрешил возобновить работу 872 рынков (обновлено)

Кабинет министров 29 апреля принял решение об открытии продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", – написал глава правительства.

Премьер уточнимл, что основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Как уточнил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, принятое решение будет опубликовано уже завтра и позволит возобновить работу 872 рынков, передает пресс-служба Минэкономики.

Контроль за соблюдением рынками противоэпидемических требований возложена на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

Кроме того, к рынкам установлены следующие требования:

быть зарегистрированным, как оператор рынка пищевой продукции;

обеспечить температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);

пребывания на рынке разрешено в одетой маске (в т.ч. изготовленной самостоятельно или респираторе);

на каждом входе должен быть установлен диспенсер с антисептиком;

количество покупателей – не более 1 на 10 кв. м торговой площади рынка;

расстояние между продавцами – не менее 3 м;

рабочие места продавцов должны быть оборудованы прозрачными защитными экранами (из пленки или пластика);

обеспечить проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, поручней на лестнице, выключателей и т.д.) – каждые 3 часа;

проводить дезинфекцию всех помещений, включая стационарные торговые места, в конце каждого рабочего дня рынке;

обеспечить отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

постоянно информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.

В случае допущения нарушений требований будут налагаться штрафы.

Напомним, работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.