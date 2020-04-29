Гослесагентство запустило интерактивную карту с объектами переработки древесины

Государственное агентство лесных ресурсов Украины запускает интерактивную карту размещения объектов переработки древесины .

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Заблоцкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим максимально информировать наших граждан об имеющихся законных и легальных местах переработки древесины, а также выявлять лесопилки, которые работают незаконно или используют незаконно добытую древесину. Объекты нанесены на публичную карту согласно их географической системк координат, информации системы электронного учета древесины и предоставленных данных Закарпатской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Житомирской ОГА", - написал Заблоцкий.

Проект является пилотным, ведется работа по наполнению геопортала информацией. Вскоре будет создана форма обратной связи, через которую пользователь сможет предоставлять уточнение, информацию о не нанесенных объектах или других информативных материалах, касающиеся переработки древесины.

Он напомнил, что также реализуется проект "Лес в смартфоне".

"Любой может зайти с компьютера или смартфона на сайт https://lk.ukrforest.com и ознакомиться с общим перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на онлайн-карте законность осуществления рубок", - отметил Заблоцкий.

Сервис https://www.ukrforest.com помогает проверить легальность и происхождение древесины, порталы аукционных и тендерных торгов, реализационные цены на древесину, электронный перечень сертификатов о происхождении лесо- и пиломатериалов.

На сайте Гослесагентства можно следить за мониторингом внутреннего потребления древесины.

Кроме того, с 1 февраля в Украине необработанная древесина реализуется через электронные аукционы.

"У нас достаточно амбициозные планы - перенести большинство реестров и услуг, предоставляемых агентством, в смартфон, то есть сделать их прозрачными, быстрыми, простыми и удобными для пользования наших граждан", - подчеркнул Заблоцкий.