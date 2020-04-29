Кабмин утвердил победителей трех конкурсов на добычу газа на условиях СРП

Кабинет министров на заседании в среду, 28 апреля, утвердил распоряжение о признании победителей конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции по трем углеводородным участкам.

Как передает БизнесЦензор, проект распоряжения, представленный и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец, был одобрен правительством с однодневной доработкой.

Согласно опубликованному народным депутатом Алексеем Гончаренко в Telegram проекту документа, Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции определила победителем конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводоров на Груневском и Ахтырском участках компанию EP Ukraine BV (Schiphol, Нидерланды), победителем конкурса по Ичнянскому участку – York Energy Holdings Limited.

Как сообщалось, в начале апреля глава Госгеонедр Роман Опимах сообщил, что Чешский энергетический холдинг Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH Group) в лице EP Ukraine BV одержал победу в двух конкурсах на разработку на основании соглашений о разделе продукции (СРП) углеводородных участков – Груневского и Ахтырского.

По Ичнянскому участку победителем конкурса стала York Energy Holdings Limited (Великобритания), являющаяся "дочкой" американской Alpha Energy.

Кабинет министров согласно процедуре должен был одобрить результаты в течение месяца с момента получения рекомендаций комиссии.

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Напомним, конкурсы по Груневскому (Сумская и Полтавская обл.), Ахтырскому (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.), Ичнянскому (Черниговская обл.) углеводородным участкам были объявлены в начале августа 2019 года.

Изначально планировалось, что заявки на участие будут приниматься в течение трех месяцев. Однако в октябре правительство приняло решение о продлении срока приема документов.

Площадь Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского – 2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце 2018 года, по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа геологоразведочных работ (первые пять лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики.

Минимальный объем инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по Ичнянскому – 900 млн грн.

Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы, равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).