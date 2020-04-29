Совет НБУ предложил Минфину выпустить облигации внутреннего займа для населения
Совет Национального банка Украины на заседании 28 апреля рекомендовал Кабинету министров рассмотреть возможность выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для восстановления национальной системы здравоохранения и борьбы с COVID-19, а также документарные ОВГЗ для населения.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.
По словам главы Совета, в одобренных Советом рекомендациях Кабинету министров и правлению НБУ указано, в частности, что выпуск ОВГЗ для населения в документарной форме и "медицинских" ОВГЗ поможет в покрытии дефицита финансирования бюджета.
Кроме того, рекомендуется упростить порядок привлечения средств населения в валютные ОВГЗ и пересмотр налогообложения по ним, что частично покроет потребности правительства в валюте.
Совет НБУ также рекомендовал правительству рассмотреть возможность выпуска целевых ОВГЗ, средства которых будут направляться на финансирование национальных инвестиционных проектов, проектов развития и модернизации экономики (в частности, высокотехнологичных отраслей экономики), содействия экспорту и импортозамещению.
Вместе с тем, Совет НБУ предложил правлению Нацбанка временно включить валютные ОВГЗ в расчет значения норматива покрытия ликвидностью (LCR).
Согласно отчету Совета НБУ, также стоит пересмотреть механизмы корректировки справедливой стоимости ОВГЗ и рассмотреть снижение оценки рискованности (вероятности дефолта) государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
Кроме того, Совет регулятора рекомендует расширить монетарный инструментарий для регулирования ликвидности банковского сектора и перечень приемлемого обеспечения по операциям рефинансирования банков, а также рассмотреть осуществление операций на открытом рынке с государственными ценными бумагами.
В то же время Кабмину рекомендовано обеспечить выполнение предварительных требований, которые необходимы для заключения соглашения с Международным валютным фондом и другими официальными международными кредиторами.
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